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Подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

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Никита Белянкин

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом его адвокат Рубен Киракосян сообщил ТАСС .

Айрапетяну заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Его адвокат не знает, где тот находится. Киракосян также заявил, что обвиняемый готов явиться с повинной, но взамен просит освободить из СИЗО других фигурантов дела, среди которых есть его братья.

По словам Киракосяна, его подзащитный осознает, что убил человека, однако у него есть своя версия произошедшего. Айрапетян не хотел убивать человека и использовал нож для самозащиты. Киракосян утверждает, что Белянкин стрелял в его подзащитного, пули попали в ногу и шею.

«Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Он воздерживается от явки в связи с тем, что ранее сталкивался с системой, поэтому не верит в объективность следствия, в готовность непредвзятого исследования его версии», — сказал адвокат.

24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у бара в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья в ночь на 1 июня. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь. По версии следствия, всего в драке участвовали около десяти человек, восемь из них задержаны.

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