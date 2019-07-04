Власти Подмосковья подвели итоги акции «Научись плавать»

В акции «Научись плавать» приняли участие 40 тысяч подмосковных детей и подростков, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 4 июля.

«Главная задача акции "Научись плавать" — снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье детей», — рассказал он.

Пестов напомнил, что акцию инициировал губернатор Андрей Воробьев три года назад. Ее популярность среди населения растет, добавил он.

Занятия проводятся в летних оздоровительных лагерях и школах. В ходе занятий детей учат плавать, правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи, говорится на сайте профильного ведомства.

За последние четыре года территории области открылось более 120 новых пляжей. На всех официальных пляжах дежурят врачи и спасатели, осуществляет вывоз мусора.