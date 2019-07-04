Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и дырявыми

В преддверии празднования Дня независимости США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины, часть из которых оказалась ржавой и без стволов, передает РИА Новости.

Речь идет о двух боевых машинах пехоты M2 Bradley («Брэдли»). Отмечается, что на местах, где облупилась краска, видны пятна ржавчины. Кроме того, с танка сняты стволы 25-миллиметровых пулеметов, а отверстия залеплены зеленым скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, которые также схвачены скотчем, пишет агентство.

Бронемашины выставили на колесные платформы слева от мемориала Авраама Линкольна на Национальной аллее.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника. Пентагон не дал комментариев относительно расходов, связанных с празднованием. В то же время военный чиновник оценивал их менее чем в один миллион долларов.

Американский лидер еще в январе прошлого года поручил Пентагону подготовить военный парад в Вашингтоне. Планировалось, что военная техника пройдет от Белого дома до Капитолия. Проведение парада собирались приурочить к 100-летию окончания Первой мировой войны (11 ноября 1918 года).

Однако Пентагон не дал разрешения на использование танков в военном параде в Вашингтоне, поскольку они нанесут слишком большой ущерб инфраструктуре. В итоге парад отложили на неопределенный срок.

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