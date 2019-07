Кристина Агилера даст концерт в Москве

Американская певица Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Поп-звезда выступит 23 июля на площадке «ВТБ Арена». Отмечается, что европейским фанатам пришлось ждать ее приезда целых 13 лет — именно столько времени прошло с момента ее последних гастролей на континенте.

Агилера исполнит такие хиты, как Dirrty, Genie in a Bottle, Ain’t No Other Man и Fighter, а также лучшие песни с последнего альбома Liberation, вышедшего в 2018 году и спродюсированного Канье Уэстом и Андерсоном Пааком. Концерт откроет выступление исполнительницы Maruv.

Кристина Агилера является обладательницей пяти премий «Грэмми» и одной «Латинской премии Грэмми». Журнал Rolling Stone включил ее в список из 100 величайших исполнителей всех времен. Она стала самой молодой представительницей и единственной младше 30 лет в этом перечне. Две песни с нового альбома звезды также были номинированы на «Грэмми».

