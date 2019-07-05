Исламская страна запретила женщинам покрывать лица в госучреждениях

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед запретил гражданам страны носить никаб — женский исламский платок, полностью скрывающий лицо — в государственных учреждениях. Об этом сообщает Reuters.

Причиной такого решения назвали вопросы безопасности: за одну неделю в стране произошли три теракта. Последним из них стал самоподрыв 2 июля террориста-смертника, ранее объявленного в розыск. Очевидцы говорят, что он сумел замаскироваться с помощью никаба, в министерстве внутренних дел страны этот факт отрицают.

До этого в столице страны почти одновременно произошли два теракта. Целью нападавших были полицейские: один напал на патруль, другой — на отделение полиции. Ответственность за обе атаки на себя взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

Тунисским женщинам разрешили носить никаб в 2011 году. До этого запрет действовал десятилетиями — светские президенты страны боролись со всеми формами традиционной исламской одежды. Запрет на платок, закрывающий лицо, действует в ряде европейских стран — в числе них Франция, Дания и Австрия.

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