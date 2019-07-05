Российские садоводы предложили временно запрещать импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предложила запретить ввоз в страну импортных фруктов в I, III и IV кварталах следующего года. Об этом сообщат агентство «Интерфакс».

В документе, который направлен вице-премьеру РФ Алексею Гордееву, также предлагается ввести квоты на ввоз яблок из третьих стран и снизить до 10 процентов НДС на плодово-ягодную продукцию.

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По словам гендиректора ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замира Балкизова, в России выращивают достаточное количество хороших яблок и косточковых фруктов. При этом страна является крупнейшим в мире импортером яблок. Часто фрукты закупают в странах, откуда импорт запрещен, в том числе в рамках продуктового эмбарго. Так, по словам Балкизова, яблоки в Россию массово ввозятся с Украины, а также из Польши через Белоруссию, из Молдавии, Грузии и Турции.

В секретариате Алексея Гордеева сообщили, что пока не получали писем от садоводов.

В апреле Россельхознадзор попросил у ФСБ и министерства транспорта пресечь серые схемы поставок животноводческой продукции из Белоруссии. С 12 апреля в Россию уже запретили ввоз груш и яблок с территории Белоруссии из-за опасения, что через страну может поступать продукция из стран, в отношении которых Москва ввела санкции.

США и страны Евросоюза с марта 2014 года начали вводить финансовые и секторальные санкции против России. Свои действия они связали с присоединением Крыма к РФ, а позднее — с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Меры затронули, в частности, энергетический, оборонный и финансовый секторы. В ответ на это Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых видов продуктов из США и ЕС.

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