В Якутии обнаружили обломки «Союза»

В Алданском и Вилюйском районах Якутии были обнаружены фрагменты ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей 5 июля с космодрома Восточный. Об этом сообщает Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха.

Обломки «Союза» были найдены во время вертолетного облета. Специалисты обнаружили в густых лесах Алданского района два фрагмента створки головного обтекателя, а в Вилюйском — три фрагмента второй ступени ракеты-носителя. Признаков возгорания обнаружено не было, а сами поисковые работы возобновятся с 8 июля. Экологи также произвели отбор проб почвы в мониторинговых точках и в местах падения обломков.

Запуск ракеты состоялся 5 июля в 8:42 по московскому времени. Вывод 33 спутников на три разные орбиты осуществит разгонный блок «Фрегат». Средняя высота орбиты «Метеора-М» № 2-2 будет достигать 832 километров, а остальных аппаратов — 580 и 530 километров.

28 ноября 2017 года состоялся запуск ракеты с «Метеором-М» №2-1 и 18 другими спутниками, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту. Головная часть ракеты сгорела в атмосфере, а ее обломки утонули в Атлантическом океане.

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