Роналду и Неймар «сразились» на ринге

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард парижского ПСЖ Неймар снялись в рекламном ролике для португальской компании MEO. Видео появилось на YouTube-канале компании.

По сюжету ролика футболисты сошлись на ринге в боксерских перчатках и провели имитацию боя.

Роналду летом 2018 года перешел из «Реала» в «Ювентус». В составе туринского клуба в прошедшем сезоне он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Неймар с «ПСЖ» стал победителем первенства Франции и обладателем Суперкубка страны сезона-2018/19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!