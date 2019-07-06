Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.

По информации газеты, утром 5 июля неизвестный обошел здание вокруг и распылил некое вещество, которое рассеялось примерно через полчаса. Газ местами проникал в открытые окна, из-за чего в помещениях некоторое время было трудно дышать.

Хулигана ищут, сообщается, что это 28-летний уроженец Московской области с юридическим образованием. «Фонтанка» отмечает, что какого-либо отношения к Петербургу он не имеет.

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