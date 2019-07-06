Появилось видео с места взрыва ТЦ во Флориде

В сети появилось видео с места взрыва газа в торговом центре во Флориде, снятое очевидцами. Кадры опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Видео снято с парковки рядом с ТЦ. На кадрах видно, что стоящие рядом машины завалены обломками. В самом здании выбиты окна и двери.

Взрыв произошел в субботу, 6 июля. Эпицентр взрыва находился в пиццерии, располагавшейся в торговой галерее. По предварительным данным, пострадали 20 человек, двое из них получили серьезные травмы.

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