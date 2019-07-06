Стали известны подробности мощного взрыва в торговом центре в США

В результате взрыва газа в торговом центре в городе Плантейшн в американском штате Флорида пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на местное отделение полиции.

По данным агенства, двое из пострадавших получили серьезные травмы.

Отмечается, что эпицентр взрыва находился в пиццерии, располагавшейся в торговой галерее.

Ранее ряд СМИ сообщил о «многочисленных жертвах» взрыва. Отмечалось, что значительная часть здания была полностью разрушена, в соседних постройках были повреждены оконные рамы и выбиты стекла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!