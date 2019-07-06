Мощный взрыв уничтожил торговый центр в США

Мощный взрыв прогремел в субботу, 6 июля, в торговом центре в американском городе Плантейшен, штат Флорида. Видео с места происшествия публикует телеканал ABC News.

На кадрах видно, что значительная часть здания торговой галереи полностью разрушена, в радиусе нескольких метров от него разбросаны обломки. Также можно заметить, что в соседнем здании повреждены оконные рамы и выбиты стекла.

По информации телеканала, в настоящее время на месте взрыва работают сотрудники полиции и экстренных служб. Все учреждения в данном районе закрыты.

Официальных данных о пострадавших пока не поступало, однако ряд СМИ сообщает о «многочисленных жертвах». О причинах взрыва пока также не сообщается.

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