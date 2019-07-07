Звезда «Игры престолов» получил ученую степень

Шотландский актер Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в «Игре престолов», стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, пишет The Scottish Sun.

«Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному — я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием», — сказал актер.

Ранее Мэдден прокомментировал слухи о своей гомосексуальности. После того, как в новом байопике об Элтоне Джоне «Рокетмен» 32-летний артист сыграл менеджера и любовника певца, его стали часто замечать в компании его коллеги Брэндона Флинна. «Я сохраняю личную жизнь личной. Я никогда не обсуждал свои отношения», — ответил Мэдден на вопрос об отношениях с Флинном.

Ричард Мэдден является обладателем премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль сериале «Телохранитель».

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