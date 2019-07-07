Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море

Украина передала Турции информацию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы отмечаем активность подводных лодок России. И мы проинформировали МИД Украины о том, что видим определенные проблемы. И насколько мне известно, министерство дало запросы в Турецкую Республику, они знают об этой ситуации и изучают ее», — заявил представитель Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Залюбовский.

Также Залюбовский отметил рост военной активности России в Черном и Средиземном морях. «Российская Федерация под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе», — считает он.

1 июля сообщалось, что Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019. Они проводятся с 1 по 12 июля в том числе на территории Украины. В маневрах задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. МИД России назвал их проведение «опасной идеей».

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