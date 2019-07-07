Mercedes пошел на обгон на Арбате и встретил «мгновенную карму»

В Москве на Новом Арбате 6 июля произошла авария с участием автомобиля Mercedes, сообщает Вести.Ru.
Водитель Mercedes, требуя уступить ему дорогу, вплотную подъехал сзади к черному минивэну, следовавшему по крайней левой полосе. Тот остался на своей полосе, и тогда Mercedes пошел на обгон, выехав на разделительную полосу, но прижался к минивэну, водитель которого оттеснил седан и поехал дальше. Mercedes в свою очередь вылетел на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником, который задело другое авто, ехавшее рядом.
Сайт уточняет, что никто не пострадал.
Инцидент прокомментировали в сети. «Мгновенная карма», — написал пользователь Twitter «Рогозин-на-орбите».
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