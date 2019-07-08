Анонсирована презентация первого российского агробиотехнопарка

На агропромышленном фестивале-форуме «День поля» в Рязанской области презентуют первый в России агробиотехнопарк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

В ведомстве уточнили, что презентация парка, создающегося в рамках национального проекта «Наука», станет особенностью форума. Помимо этого на мероприятии представят новейшие научно-технические достижения в области цифровых технологий, роботизированные и автоматизированные технические средства для аграриев, новое оборудование и машины, а также оборудование для биотехнологий и энергетического обеспечения АПК.

Форум пройдет 19 июля в селе Подвязье.

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Агробиотехнопарк, как сообщал ТАСС, планируется создать на базе «Федерального научного агроинженерного центра ВИМ». Участниками агробиотехнопарка станут научные учреждения, индустриальные партнеры, образовательные организации и сельскохозяйственные товаропроизводители.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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