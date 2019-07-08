Глава российского поселения уволился из-за жены-уборщицы

Глава Сафоновского сельского поселения ушел в отставку после обнаружения нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Проверка показала, что супруга главы работала уборщицей в администрации Сафоновского сельского поселения. При этом она не появлялась на работе без уважительных причин, потому что уезжала с мужем на отдых за границу. Глава поселения начислял и выплачивал ей «необоснованные доходы» даже во время ее отсутствия на работе. От других работников требовалось исполнение трудовых обязанностей, контроль за учетом времени труда и отдыха, а также за правильным начислением заработной платы.

Фактически уборку делала родственница, которой супруга главы передавала деньги. В прокуратуре пояснили, что по этой причине в возбуждении уголовного дела отказано. По итогам проверки прокурор внес представление в Совет народных депутатов сельского поселения.

В прокуратуре не сообщили имя главы Сафоновского поселения. Согласно сайту администрации Прокопьевского района на 8 июля, эту должность занимает Гавриленко Сергей Михайлович.

Ранее в июне сообщалось, что в Саратове директор филиала «Почты России» заставлял подчиненную присматривать за его детьми и помогать в домашних делах, угрожая увольнением за отказ. Из-за этого женщина испытывала «тяжелые эмоциональные потрясения и нравственные страдания». На директора заведено уголовное дело.

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