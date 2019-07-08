Стала известна позиция украинцев по компромиссу с Россией ради мира

Почти половина респондентов, опрошенных фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова, считают, что ради мира в Донбассе необходимо идти на компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщают «Українські новини».

20,1 процента респондентов высказались за прямые переговоры с Россией и республиками Донбасса, 50,1 процента считает необходимым закрепление в конституции страны особого статуса Донбасса. За восстановление контроля над территорией республик выступили 17,4 процента опрошенных.

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При этом 61,5 процента респондентов не поддерживают полную амнистию для военнослужащих ДНР и ЛНР в качестве меры компромисса; 65,6 процента выступили против проведения местных выборов на условиях ДНР и ЛНР; 52,9 процента считают неприемлемыми отношения республик с Россией.

Ранее, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятие закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

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