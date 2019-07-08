Маск анонсировал отказ от ручного управления Tesla

Электромобили Tesla, выпущенные в предыдущие годы, оснастят функцией «полностью автономного вождения». Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в Twitter.

Кампания по обновлению «мозгов» электромобилей, скорее всего, начнется в четвертом квартале 2019 года. Модернизацию могут пройти до полумиллиона автомобилей.

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В рамках кампании вместо старого модуля HW2+ в автомобили будут устанавливать новый чип FSD (full self-driving — «полностью автономное вождение»). Маск сообщил, что новый процессор уже около трех месяцев устанавливают на все новые машины компании.

Обновление старых электромобилей будет бесплатным, однако лишь для тех владельцев, которые заплатили шесть тысяч долларов за опциональный пакет Full Self-Driving.

По мнению Маска, такие полностью автономные автомобили могут использовать в качестве такси. Компания оценивает потенциальную прибыль от таких такси в размере 300 тысяч долларов в период всего срока эксплуатации.

Tesla заявила, что планирует выкупить арендованные Model 3 и ввести их в пользование как роботакси после истечения договора об аренде.

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