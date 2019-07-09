Крупного чиновника из ООН поймали на педофилии

Бывший высокопоставленный сотрудник ООН получил тюремный срок в Непале за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает The Guardian.

62-летний канадец Питер Джон Далглиш (Peter John Dalglish) 8 июля был приговорен к девяти и семи годам заключения по двум обвинениям. Первый вердикт касается насилия над 12-летним мальчиком, второй — домогательств к 14-летнему подростку. Мужчина также должен выплатить каждой из своих жертв компенсацию в 500 тысяч непальских рупий — около 4,5 тысячи долларов.

При этом суд должен решить, будет ли осужденный отбывать сроки подряд или одновременно. Таким образом он может выйти на свободу через 16 или девять лет.

Далглиша арестовали в апреле 2018 года в районе Каврепаланчок. Отмечается, что оба мальчика при этом находились в доме, где мужчину взяли под стражу. В июне 2019-го его признали виновным, однако сам он все обвинения отрицал.

Далглиш известен как борец за права детей, в том числе беспризорных, пострадавших от войн и тех, кого используют в качестве рабочей силы. В 1980-х он стал соучредителем организации Street Kids International («Дети улицы»), которая затем слилась с международной Save the Children («Спасем детей»).

Он занимал высокие посты в Организации Объединенных Наций. В частности, в Непале он в 2000-х работал советником Международной организации труда, а в 2015-м был главой программы ООН по населенным пунктам в Афганистане. В 2016 году мужчина за свои заслуги получил Орден Канады — высшую гражданскую награду в стране.

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