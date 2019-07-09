Фигурантам дела об убийстве спецназовца ГРУ предъявили новые обвинения

Участникам драки в Подмосковье, которая закончилась убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, заменили статью Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Следственный комитет квалифицировал преступление как убийство лица, выполнявшего общественный долг (часть 2 статьи 105 УК РФ). Также 11 участникам драки предъявили обвинения в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ) и хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Ранее им инкриминировали только хулиганство. Теперь мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

В Следственном комитете полагают, что злоумышленники действовали организованно, вступив в сговор, а также использовали для конфликта малозначительный повод. Исполнителем убийства следствие считает Сергея Ходжаяна. Источники «Росбалта» утверждают, что в настоящее время идут новые допросы обвиняемых.

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24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у бара в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья в ночь на 1 июня. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь. По версии следствия, всего в драке участвовали около десяти человек, восемь из них задержаны.

В начале июля Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, которого обвиняют в убийстве спецназовца. Мужчина утверждает, что непосредственным исполнителем преступления был именно он. Айрапетян планировал явиться в полицию с повинной и отстоять свою версию инцидента. Он даже приехал в один из регионов, граничащих с Москвой, и заявил, что готов сдаться, если из СИЗО отпустят других арестованных по делу, которые, по его мнению, не причастны к убийству. Однако таких гарантий ему никто не дал, поэтому Айрапетян передумал приходить к силовикам.

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