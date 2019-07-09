Найдены подземные корабли со скелетами на борту

В Швеции археологи нашли редкие могилы людей высокого статуса, которые были погребены вместе с лодками. В одном из так называемых корабельных захоронений были обнаружены хорошо сохранившиеся останки человека и двух животных: cобаки и лошади. Об этом сообщает издание Science Alert.

Находка была сделана случайно на территории Старой Уппсалы — крупнейшего культового и политического центра языческой Скандинавии. Специалисты обнаружили средневековый колодец и погреб, после чего наткнулись на захороненные лодки. Понадобился месяц, чтобы раскопать две могилы, одна из которых оказалась сильно поврежденной (из-за строительства над ней погреба в XVI веке).

Во втором, в большей степени сохранившемся захоронении, ученые нашли останки и артефакты, включая меч, щит и копье, а также декоративный гребень, дерево и доски.

Подобные могилы датируются периодом от железного века (550-е годы нашей эры) до конца эпохи викингов (1050-е годы нашей эры). Во всей Швеции известны только десять подобных захоронений, однако лишь некоторые находится в удовлетворительном состоянии. Последний раз такие находки были сделаны 50 лет назад.

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