Красноярский депутат опубликовала видео с косатками рядом с Дудинкой

Жители Красноярского края заметили двух косаток в Енисее в районе Дудинки и сняли их на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовала депутат краевого Заксобрания Елена Пензина.

«Косатки в Дудинке. Одновременно завораживает и страшит», — написала она.

На кадрах несколько людей и охотничья собака плывут на моторной лодке, когда к ним подплывает косатка. Она кружит вокруг них, проплывает под лодкой, а потом пускает фонтан воды прямо у борта.

По информации «7 канал Красноярск», запись была сделана в Приморье, а не в Красноярском крае, и ранее уже публикованась в сети. Однако, по словам сотрудников кафедры «Разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов» Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ), теоретически животные могли бы заплыть в устье Енисея, например, из Карского моря.