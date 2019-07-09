Систему отслеживания транзита предложили интегрировать с «Платоном»

Международные перевозчики ждут от системы отслеживания транзита удобный сервис в режиме единого окна. Об этом РИА Новости заявил председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак.

«Все международные грузовые перевозчики зарегистрированы в системе "Платон", и российские, и иностранные. Абсолютно логично интегрировать эту систему отслеживания с помощью электронных пломб с "Платоном"», — заявил эксперт. Подобная интеграция обеспечит прозрачность и безопасность грузоперевозок, получение достоверной информации о местонахождении и сохранности груза, уточнил Борис Рыбак. Эксперт отметил, что эти данные необходимы всем участникам перевозок, ведомствам и коммерческим компаниям, и добавил, что члены МОЭС активно принимали в пилотных проектах Минтранса и ФТС.

Российские и зарубежные грузоперевозчики, а также логистические операторы приняли участие в испытаниях на добровольной основе. В 2018 году ФТС тоже проводила эксперимент по тестированию системы электронных навигационных пломб на территории ЕАЭС между Россией и Казахстаном. Перевозчики признали, что главное преимущество системы отслеживания с использованием электронной пломбой на базе «Платона» заключается в интеграции с ФТС. По их мнению, это поможет избежать спорных ситуаций на границе и сможет гарантировать то, что контейнер не будет вскрыт на всем пути следования.

В пилотных испытаниях использовалась действующая государственная инфраструктура системы «Платон», которая обеспечивает юридическую значимость информации о транзитных перевозках на всем пути следования.

На первом этапе система будет работать для контроля только санкционных грузов. В дальнейшем предполагается ее масштабирование и применение для транзита других товаров, перевозимых через территорию России. При Министерстве транспорта создана рабочая группа, где прорабатывается данный проект с грузоперевозчиками и логистическими компаниями. Внедрение системы позволит использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объем транзита на 82 000 международных перевозок в год, в целом повысить прозрачность транзита.

