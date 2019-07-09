С-500 пообещали «сложное обслуживание»

В состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» будет включена ремонтная машина, что позволит поддерживать систему в боевой готовности без привлечения специальных ремонтных команд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

«Унифицированный мобильный комплекс диагностирования, техобслуживания и войскового ремонта техники противовоздушной и противоракетной обороны будет нести на борту все необходимые запчасти», — пишет газета.

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Издание отмечает, что «когда С-500 начнут поступать в войска, обслуживать их старым способом станет еще сложнее».

В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что С-500 «Прометей» готов к серийному производству.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

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