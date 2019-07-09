Троих экстремистов посадили за подготовку терактов в Москве и Подмосковье

Трое членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) получили от 10 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку терактов в столичном регионе. Об этом во вторник, 9 июля, представитель Московского окружного военного суда (МОВС) Ирина Жирнова сообщила «Ленте.ру».

По данным следствия, трое подсудимых — Анзор Тлупов, Бахтовар Туйчиев и Манучехр Туйчиев — готовили несколько терактов на территории Москвы и области. В момент задержания летом 2018 года они пытались уничтожить компоненты взрывчатых веществ.

В зависимости от степени участия и роли каждого из подсудимых всем троим вменялись статья 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и статья 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

Также фигуранты обвинялись по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 205 («Террористический акт»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Решением суда Тлупов получил 13 лет, Бахтовар Туйчиев — 15 лет, а Манучехр Туйчиев — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Все трое ранее были судимы за имущественные преступления.

3 июля сообщалось, что турецкие пограничники задержали двух россиянок, которых разыскивает Интерпол по подозрению в связях с ИГ.

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