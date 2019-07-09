Силовые структуры
 
Последние новости
Лукашенко открестился от тайных решений с Путиным
Лукашенко пожаловался на забывчивость России
Москву накроют дожди 
Британия разведала российские берега
Джаггер высмеял Трампа и предложил новую концовку войны за независимость США
Женщина по ошибке родила чужих детей и отдала их родителям
Призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека
«Запрет» на вклады в валюте объяснили шуткой
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
Новости партнеров

Троих экстремистов посадили за подготовку терактов в Москве и Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»

Трое членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) получили от 10 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку терактов в столичном регионе. Об этом во вторник, 9 июля, представитель Московского окружного военного суда (МОВС) Ирина Жирнова сообщила «Ленте.ру».

По данным следствия, трое подсудимых — Анзор Тлупов, Бахтовар Туйчиев и Манучехр Туйчиев — готовили несколько терактов на территории Москвы и области. В момент задержания летом 2018 года они пытались уничтожить компоненты взрывчатых веществ.

В зависимости от степени участия и роли каждого из подсудимых всем троим вменялись статья 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и статья 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

Также фигуранты обвинялись по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 205 («Террористический акт»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Решением суда Тлупов получил 13 лет, Бахтовар Туйчиев — 15 лет, а Манучехр Туйчиев — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Все трое ранее были судимы за имущественные преступления.

3 июля сообщалось, что турецкие пограничники задержали двух россиянок, которых разыскивает Интерпол по подозрению в связях с ИГ.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянок с детьми задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ
ФСБ предотвратила теракт и уничтожила боевика ИГ
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

Кровавый счет

Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
10:20Сегодня

Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

09:50Сегодня

Сына арестованного генерала СКР обвинили в неповиновении сотрудникам ФСБ

10:42Сегодня

Воры в законе пожаловались главе МВД на нелегкую жизнь

Силовые структуры21:33 5 июля
Аиша в больнице

«Врачи несли ей шоколадки и плакали»

Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
09:30Сегодня

Российский бизнесмен распознал в краболове агента ФСБ и сел на три года

10:36 8 июля

ФСБ поймала борца с коррупцией из МВД после похода в библиотеку

23:10 8 июля

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Силовые структуры18:5016 мая

«Судьи — тоже люди»

Человек системы о том, как работает «скандализация правосудия»
01:46Сегодня

Арестованных сотрудников ФСБ проверят на причастность к другим преступлениям

09:48 8 июля

Потрошители банкоматов вскрыли 22 аппарата на юге России и попались полиции

19:09 8 июля

15 российских полицейских обвинили в создании преступного сообщества

Россия
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
Пропавшую восьмилетнюю россиянку нашли на улице в обнимку с котенком
Путин подарил школьнику щенка
Названы самые опасные для здоровья россиян сферы деятельности
Спасавшего свой дом от наводнения чиновника проверят следователи
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Иран пообещал Британии возмездие
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
В Гонконге победил протест
Эрдоган устроил репрессии в армии
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Все материалы
Бывший СССР
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Зеленского обвинили в отказе от Минских соглашений
Стало известно о состоянии задержанных из-за салюта в Минске россиян
Савченко поедет в ДНР
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Систему отслеживания транзита предложили интегрировать с «Платоном»
США предрекли дефолт в сентябре
Назван бургер с самой большой котлетой
Появились подробности эксперимента со сдачей пустых бутылок
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту
Воры в законе пожаловались главе МВД на нелегкую жизнь
Российский бизнесмен распознал в краболове агента ФСБ и сел на три года
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
В США раскрыли среднее число «дыр» в устройстве Huawei
Названа главная причина высокой продолжительности жизни
Раскрыты загадочные последствия катастрофы в США
Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
Все материалы
Спорт
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека
Прервавшая финал ЛЧ модель пыталась прорваться на поле в финале Кубка Америки
В «Монако» увидели в Головине спасителя от вылета из элиты
Отправленный в самый быстрый нокаут боец UFC прокомментировал поражение
Неймар разволновался и пропустил тренировку ПСЖ
Жан-Пьер АдамсСпящий гигант
Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
Все материалы
Культура
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Джаггер высмеял Трампа и предложил новую концовку войны за независимость США
Русский злодей признан худшим антигероем вселенной «Мстителей»
Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем
Лолита поделилась впечатлениями от увиденного в Донбассе во время гастролей
Все материалы
Интернет и СМИ
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум
Неправильный зеленый горошек на тарелке вызвал у зрителей чувство тревоги
NewsOne назвал запугиванием акцию протестующих у редакции в Киеве
Сотрудники психбольниц рассказали о самых невероятных выходках пациентов
Instagram нашел новый способ бороться с травлей
Все материалы
Ценности
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Необычный дизайн бикини взбудоражил пользователей сети
Определена польза Меган Маркл для королевской семьи
В наряде Меган Маркл на крестинах сына увидели скрытый смысл
Невесту подняли на смех за перешитое в домашних условиях платье
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Женщина впервые полетала на самолете в 95 лет и рассказала об ощущениях
Британский мотоциклист разбился насмерть в России
Гигантский круизный лайнер едва не задавил кафе
Россиян научили избегать отравления в отпуске
Все материалы
Из жизни
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
Женщина по ошибке родила чужих детей и отдала их родителям
Самая пожилая американка поделилась секретом долголетия
Медведь сел в машину и разбился
Все материалы
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Возрожденную De Tomaso обвинили в копировании дизайна Ferrari и Pagani
Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Москва собралась повторить рекорд Лужкова
Владельцам квартир в Москве посоветовали умерить аппетиты
Россиянин сжег квартиру и обвинил в случившемся кота-«курильщика»
Бедные москвичи захотели жить по-новому
Все материалы