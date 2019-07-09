В боях за столицу Ливии погибли больше тысячи человек

С 4 апреля в ходе боев в окрестностях столицы Ливии Триполи погибли по меньшей мере 1048 человек, более 5,5 тысячи получили ранения. Об этом у себя в Twitter сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Кризисное состояние под Триполи сохраняется уже четвертый месяц, число жертв составило 1048 человек, в том числе 106 гражданских лиц. 5558 человек были ранены, 289 из них — мирные жители», — сказано в сообщении организации.

3 июля сообщалось, что в результате авиаудара Ливийской национальной армии по Триполи погибли более 40 человек, содержавшихся в центре для беженцев, еще 80 пострадали.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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