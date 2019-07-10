Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 июля.

«Президент в Екатеринбурге остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», — сказал Песков.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что когда кортеж президента уже отъехал от здания Уральского федерального университета, к нему бросилась девочка. По данным издания, глава государства вышел из машины и помог ей.

Представитель Кремля уточнил, что одной студентке действительно понадобилась помощь, но произошло это в стенах учебного заведения во время встречи Путина со студентами. «Одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — пояснил он.

9 июля во время визита в Екатеринбург Путин принял участие в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Также в ходе рабочей поездки президент сделал несколько важный заявлений, в частности, отрицательно высказался относительно санкционного давления на Грузию.

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