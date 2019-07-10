В России появится новая система морской навигации

В 2020 году в России может появиться новая система морской навигации для гражданских судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании-разработчика «Кронштадт».

Система сможет работать на базе операционной системы Astra Linux и предназначена для обеспечения безопасности мореплавания гражданских судов различных типов. В компании подчеркнули, что заявки на ее покупку уже поступают.

Система позволит работать с электронными навигационными картами всех современных форматов, решать навигационные задачи, отображать радарное видео и изображения с камер видеонаблюдения, а также проводить автоматический мониторинг технических средств судна.

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В настоящее время проект проходит процедуру сертификации.

Разработка новой системы навигации ведется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2024 года. На него будет направлено более 620 миллиардов рублей.

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