Российский адмирал высказался о радиации на подлодке «Комсомолец»

Радиоактивный фон в районе реактора на атомной подводной лодке «Комсомолец» в Норвежском море не мог вырасти до показателя в 100 тысяч раз выше нормы. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, руководивший операцией по спасению субмарины «Курск» в 2000 году.

«Не может такого быть, чтобы без каких-то видимых причин вдруг фон в районе реактора возрос и превысил норму в 100 тысяч раз», — сказал Попов.

Он также назвал невозможным ядерный взрыв в случае попадания воды в реактор подлодки. По мнению адмирала, такие заявления могут делать только непрофессиональные люди. «Я хочу сказать как человек, который много занимался подводными лодками, что лучше всего, чтобы "Комсомолец" оставался там, на глубине 1,7 тысячи метров. Океан сам по себе хорошая защита», — подчеркнул экс-командующий Северным флотом.

Ранее 10 июля военный эксперт Алексей Леонков обвинил норвежских специалистов в расконсервации корпуса затонувшего «Комсомольца». По его словам, именно это стало причиной повышения радиоактивного фона вокруг подлодки.

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8 июля Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности сообщило о превышении уровня радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека К-278 «Комсомолец» в 100 тысяч раз. Специалисты отметили, что это не угрожает рыболовству.

АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. Подлодка имеет ядерную силовую установку и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

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