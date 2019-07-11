В Москве напали на журналистку Bloomberg

Журналистка агентства Bloomberg Ольга Танас стала жертвой нападения в Москве. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел около 09:00 в центре столицы у гостиницы «Националь». По словам Танас, неизвестный набросился на нее и попытался «поднять» ее за ноги.

Журналистка обратилась в правоохранительные органы, полиция проводит проверку.

Ранее в июле спортивная журналистка Мария Командная стала жертвой домогательств со стороны футбольных фанатов. По ее словам, болельщики футбольного клуба «Спартак» оскорбили ее. Командная заявила, что их поступок говорит об отношении фанатов к девушкам в целом. Она отметила, что не обижается на этих мужчин, несмотря на то, что не в первый раз сталкивается с подобным отношением к себе.

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