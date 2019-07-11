«Единая Россия» решила поддержать Развожаева

Партия «Единая Россия» поддержит временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом заявил секретарь генсовета Андрей Турчак, говорится на сайте партии.

«Сейчас перед Михаилом Развожаевым стоит большое количество важнейших задач, главная из которых — улучшение качества жизни севастопольцев. Необходимо, чтобы каждый представитель власти на своем участке делал все возможное, чтобы развивать Севастополь», — заявил Турчак.

Михаил Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 11 июля. Он сменил Дмитрия Овсянникова, ушедшего в отставку по собственному желанию.

Развожаев — глава исполкома ОНФ, член центрального штаба организации. Занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, также осенью 2018 года был врио главы Хакасии. Проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов». Политику 38 лет.

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