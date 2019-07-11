Экспертов предложили сажать за уголовное преследование невиновных россиян

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для экспертов за заведомо ложное заключение на всех стадиях судебного и досудебного производства. Документ опубликован на сайте Думы.

Как отмечается в пояснительной записке, возбуждение уголовного дела в ряде случаев зависит от результатов экспертных исследований. Выводы экспертизы играют важную роль в том числе при проведении проверки по сообщению о преступлении. Ложные показания специалиста создают условия для необоснованного уголовного преследования невиновных, а также для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, что нарушает право потерпевшего на доступ к правосудию.

«Изменения позволят усилить защиту прав граждан на доступ к правосудию, ограждая от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем», — сказал один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, передает ИА Regnum.

В качестве наказания предлагается штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до трех месяцев.

Если из-за ложного заключения против гражданина возбудят дело по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, то наказанием могут стать принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена статьей 307 УК РФ («Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). Она распространяется на предварительное расследование по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде — то есть, на период, когда уголовное дело уже возбуждено.

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