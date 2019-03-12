Следственный комитет получит право проводить судебные экспертизы

Следственный комитет России (СКР) решено наделить правом проводить судебные экспертизы. Соответствующий законопроект во вторник, 12 марта, внес в Госдуму президент Владимир Путин.

Документ закрепляет возможность появления в составе ведомства специализированных подразделений, которые будут проводить весь спектр криминалистических экспертиз, в том числе генетических, лингвистических, психофизиологических, пожарно-технических и медико-криминалистических.

Материалы по теме «Так можно вообще всех христиан запретить» Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы

В СКР с 2017 года уже фактически действует криминалистический центр, который занимается сопровождением уголовных расследований: выездами на места преступлений и экспертизами.

В прошлом году у ведомства появился специальный отдел судебно-медицинских исследований для экспертиз в рамках дел, связанных с врачебными ошибками. Руководитель СКР Александр Бастрыкин также заявлял о необходимости привлечь на работу квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!