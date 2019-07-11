В индонезийской тюрьме придумали способ побороть геев

Гомосексуальных заключенных в тюрьмах индонезийской провинции Западная Ява решили помещать в медицинские изоляторы, чтобы избежать «заражения гомосексуализмом» других арестантов. Об этом сообщает Coconuts Jakarta.

Такую меру планируется применять из-за того, что тюрьмы сильно перенаселены — они могут содержать около 15,6 тысячи человек, а в них находятся более 23,6 тысячи. «В результате люди соприкасаются ногами, головами, телами — и появляются геи и лесбиянки», — заявил Либерти Ситинжак, представитель министерства юстиции и прав человека в регионе.

По его словам, теперь в тюрьмах будут отделять от «нормальных» заключенных тех, кто замечен в гомосексуальных актах. Так им не дадут «удовлетворять свои биологические потребности», и «сексуальная дезориентация» не будет распространяться.

Ответственный за содержание заключенных чиновник министерства также рассказал, что в изоляторах им предложат психологическую и религиозную консультацию, а также проверят на заболевания, передающиеся половым путем.

Как пишет издание, в индонезийском обществе распространено мнение о том, что гомосексуальность — это заразная болезнь, которую можно излечить терапией и молитвами. В провинции Ачех, где действуют законы шариата, общественность наиболее строга к гомосексуалам. В 2017 году двух мужчин, пойманных за половым актом, там подвергли публичной порке розгами.

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