Россия пригрозила британским СМИ «зеркальными мерами»

Британские СМИ, работающие в России, могут столкнуться с зеркальными мерами после того, как телеканал RT и агентство Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, его запись доступна на странице ведомства в Facebook.

«Мы всегда исходили из принципа взаимности», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Дипломат отметила, что издания должны быть готовы к последствиям из-за действий правительства Соединенного Королевства.

9 июля Захарова потребовала предоставить конкретные факты, на основании которых RT и Sputnik были лишены аккредитации. В противном случае обвинения британцев Москва расценивает как «клевету, очерняющую деловую репутацию российских СМИ, яркий пример распространения "фейковых новостей" и дезинформации», указывала она.

Как ранее передавало РИА Новости, RT и Sputnik лишили аккредитации из-за их «активной роли в распространении дезинформации». Именно такое объяснение дал британский МИД, выступивший одним из организаторов конференции. За примерами дипведомство посоветовало обратиться к регулятору Ofcom. Тот ранее обвинил RT в семи нарушениях вещательного кодекса.

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