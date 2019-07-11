Дважды оправданную по делу о наркотиках студентку посадили на восемь лет

В Самаре суд оставил в силе приговор студентке, дважды оправданной по делу о распространении наркотиков. Она получила восемь лет колонии, передает «Медиазона» со ссылкой на мать девушки.

По данным издания, 22-летнюю Елизавету Кенешову обвинили в получении посылки с мефедроном и участии в распространении наркотика. Сотрудники ФСБ задержали девушку в сентябре 2017 года в курьерской службе вместе с бывшим однокурсником Ниджатом Нагиевым. Молодые люди пришли туда, чтобы забрать посылку знакомой, Наргиз Мамедовой, которую та заказала через интернет и оформила на имя Елизаветы.

По словам Кенешовой, знакомая попросила ее оформить посылку на себя, поскольку отсутствовала в городе в день доставки. Она объяснила, что в пакете находится косметика, которую девушки заказывали вместе (Лиза подрабатывала визажистом), и колонки для Нагиева. Но по факту в посылке оказались 649 граммов мефедрона.

Поначалу Кенешова проходила по делу свидетелем, но затем сотрудники правоохранительных органов задержали Мамедову, та заключила сделку со следствием и назвала студентку своей соучастницей, заявив, что та фасовала наркотики и помогала их распространять. Елизавета настаивала на том, что не знала, что находится в посылке, те же показания давал и Нагиев, — но девушку все же признали виновной в покушении на сбыт в особо крупном размере.

Дело Елизаветы Кенешовой рассматривал суд присяжных, первая коллегия вынесла оправдательные вердикты в отношении девушки, но судья распустил ее, начав рассмотрение дела заново. Вторая коллегия вынесла оправдательный вердикт с минимальным перевесом, судья объявил перерыв, и на следующий день одна из заседательниц изменила свое мнение, ее голос оказался решающим.

Елизавету Кенешову приговорили к восьми годам колонии, ее бывшего однокурсника Нагиева, проходившего фигурантом по тому же делу, — к пяти. Пять лет получила и Наргиз Мамедова, дело которой было выделено в отдельное производство.

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