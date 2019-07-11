Rambler Group профинансирует киносериал «Бендер»

Компания Rambler Group выступит в качестве инвестора и сопродюсера киносериала «Бендер» производства студии Александра Цекало «Среда». Об этом сообщила директор по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софья Квашилава, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Данную информацию также подтвердил представитель «Среды».

По словам собеседницы издания, картина будет снята по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Главную роль в ней исполнит российский актер Сергей Безруков. Представитель компании отметила, что фильм станет «смесью» советских «Неуловимых мстителей» и приемов режиссера Гая Ричи.

Известно, что проект будет представлен в двух форматах. Четыре части ленты выйдут в кинотеатрах, после чего более расширенную версию опубликуют в сети как сериал. Премьера первой части состоится уже в начале 2020 года, график выхода остальных фильмов находится на этапе согласования с потенциальным прокатчиком.

Квашилава подчеркнула, что у объединенной киносети Okko, которая входит в Rambler Group, не будет приоритета при показе фильмов, однако обсуждается вопрос об эксклюзивных правах на сериал.

В апреле Rambler Group приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Rambler Group — один из лидеров российской медиаиндустрии, основными направлениями которого являются digital-медиа, онлайн- и офлайн-кинотеатры. В его состав входят крупнейший интернет-медиахолдинг Rambler&Co (включает в себя в том числе такие издания, как «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», «Чемпионат» и LiveJournal), крупнейшая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» и онлайн-кинотеатр Okko. Холдинг занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории: она превышает 56 миллионов человек.

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