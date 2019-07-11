США вычеркнули Саудовскую Аравию из друзей

Американский сенат представил законопроект, который вводит ограничения против Саудовской Аравии. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте верхней палаты парламента США.

«Поведение Саудовской Аравии должно измениться. Мой межпартийный законопроект касается напряженности в отношениях наших стран и преследует цель изменить их поведение», — написал в Twitter один из инициаторов проекта Джеймс Риш.

Авторы документа потребовали пересмотреть межгосударственные отношения. Причиной этому стали несоблюдение прав человека и действия саудитов в Йемене. Согласно тексту, чиновникам Саудовской Аравии перестанут выдавать визы, подданным арабской страны ограничат право собственности на территории США, а также пересмотрят авиалицензии.

21 июня сообщалось, что сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому президенту Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии. Однако лидер США имеет право вето по данному вопросу, которое собирается использовать.

США и Саудовская Аравия имеют давнюю историю взаимоотношений и тесно сотрудничали долгие годы по вопросам региональной безопасности, нефтяного экспорта и импорта, экономики. Саудовская Аравия также являлась важнейшим союзником США в военной, дипломатической и финансовой сферах. Отношения между странами начали качественно меняться после гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Силы ОАЭ участвуют в конфликте с 2015 года.

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