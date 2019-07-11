США начали наказывать Венесуэлу за пытки оппозиционеров

США ввели санкции против Главного управления военной контрразведки (DGCIM) Венесуэлы. Такое решение приняло Министерство финансов, сообщает Reuters.

Американская сторона заморозила все активы, прямо или косвенно принадлежащие ведомству. Санкции связаны со смертью капитана Военно-морских сил Венесуэлы Рафаэля Акосты после того, как он неделю пробыл под стражей. Семья погибшего, политики и правозащитники обвинили венесуэльские власти в том, что они запытали мужчину до смерти.

«Политически мотивированный арест и трагическая смерть были неоправданными и недопустимыми», — указал глава Минфина США Стивен Мнучин. Он добавил, что ведомство «стремится положить конец бесчеловечному обращению режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро с политическими оппонентами, ни в чем не повинными гражданами и военными в попытке подавить инакомыслие».

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Акоста умер 29 июня, это подтвердили власти страны. Мужчину арестовали за восемь дней до этого за предполагаемое участие в попытке государственного переворота. Его похоронили 10 июля вопреки протестам родных, которые желали провести независимое вскрытие.

Reuters указывает, что как именно Акоста умер, не объясняется. В то же время генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб заявил, что двум сотрудникам DGCIM были предъявлены обвинения в убийстве в связи с произошедшим.

В июне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили новую попытку государственного переворота. Позднее Мадуро заявил, что все участники попытки путча пойманы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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