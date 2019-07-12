P-51 снял вблизи полет F-22

Полет истребителя пятого поколения F-22 Raptor сняли из кабины одноместного самолета P-51 Mustang («Мустанг») времен Второй мировой войны. Соответствующий ролик опубликован в Twitter командой F-22 Demonstration and Heritage Flight.

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В комментариях к видео отмечается, что полет F-22 Raptor проходил на невысокой скорости в американском городе Батл-Крик (штат Мичиган).

В мае F-22 Demonstration and Heritage Flight, располагающаяся на авиабазе ВВС США Лэнгли (штат Вирджиния), показала снятый из кабины пилота полет F-22 Raptor.

В августе 2011 года американская компания Lockheed Martin завершила сборку фюзеляжа последнего (187-го по счету) F-22 Raptor.

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