Рекорд российской легкоатлетки продержался 23 года

Голландская легкоатлетка Сифан Хассан установила рекорд на дистанции в одну милю (1609,344 метра) на турнире Бриллиантовой лиги, который проходит в Монако. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летняя Хассан преодолела дистанцию за четыре минуты, 12,33 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал россиянке Светлане Мастерковой.

Мастеркова установила рекорд в беге на милю на турнире в Цюрихе 14 августа 1996 года. Спустя девять дней россиянка установила рекорд в дистанции 1000 метров. Результат Мастерковой — две минуты, 28,98 секунды. Это достижение остается непобитым до сих пор.

Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка. Она завоевала золотые медали на Олимпиаде-1996 в беге на 800 и 1500 метров. Также на ее счету золото чемпионата мира в 1999-м и золотая медаль на первенстве Европы в 1998-м. Она завершила карьеру в 2003-м.

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