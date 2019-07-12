Найден опровергающий законы физики объект

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Международная группа астрономов обнаружила вокруг сверхмассивной черной дыры в малоактивной галактике NGC 3147 необычное обраование. Оно представляет собой тонкий аккреционный диск, чье существование в такой межзвездной среде считалось невозможным. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам исследователей, черные дыры, присутствующие в таких галактиках, как NGC 3147 (удалена от Земли на 130 миллионов световых лет), считаются «голодными». Аккреционные диски не должны формироваться из-за малого количества захваченного материала. Однако в данном случае диск находится настолько близко к черной дыре, что испытывает на себе эффекты от сильной кривизны пространства. Это позволяет проверить некоторые предсказания общей и специальной теории относительности.

Вещество в диске двигается с скоростью, превышающей 10 процентов скорости света. В таких экстремальных условиях один край диска выглядит более светлым, а другой — более тусклым. Кроме того, длина волны света, вырывающейся из гравитационного колодца дыры (она в 250 миллионов раз массивнее Солнца), сильно растягивается до красных областей спектра.

По словам ученых, они впервые обнаружили уменьшенную версию квазара, существование которой даже не предполагалось. Такая находка опровергает нынешние теоретические модели, предсказывающие поведение галактик со слабой активностью.

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