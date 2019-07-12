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Установлена личность забравшегося на крышу Рады человека

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На купол Верховной Рады взбирался Петр Боднар — бывший помощник спикера парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает «Обозреватель».

Отмечается, что компанию Боднару составила глава секретариата Парубия Татьяна Подольская.

Ранее в сети был опубликован снимок, на котором человек в костюме залез на крышу Верховной Рады. Автор фото отметил, что мужчина похож на украинского лидера. «[Владимир] Зеленский записывает новое селфи-видео», — сказано в описании к фотографии. В комментариях пользователи предположили, что президент Украины «устал и решил уйти».

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