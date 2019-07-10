Похожий на Зеленского человек залез на крышу Рады

Пользователь Михаил Голуб опубликовал в Facebook фотографию, на которой человек в костюме залез на крышу Верховной Рады.

Мужчина похож на президента Украины Владимира Зеленского. Он опирается на поручень, которым огорожен государственный флаг страны. На другом кадре он снимает селфи.

«Зеленский записывает новое селфи-видео», — написал автор поста. В комментариях пользователи предположили, что украинский президент «устал и решил уйти».

10 июля Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Чиновник взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, однако президент перебил его, назвал разбойником и велел покинуть помещение.

В ответ Годунок назвал главу государства дебилом и собрался подать на него в суд. Он считает, что президент «не имеет морального права вести себя так».

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