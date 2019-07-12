Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, адвокату «Агоры» Ильнуру Шарапову сообщили, что по итогам проверки в отношении Горбунова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Мы взяли Горбунова под защиту. Адвокат Ильнур Шарапов направил ходатайство в ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму — прим. «Ленты.ру») по Москве с просьбой ознакомиться с материалами проверки», — добавил Чиков.

В конце апреля у родственников Горбунова провели обыски из-за обвинений в телефонном терроризме. По версии следствия, автор Telegram-канала передавал ложные сообщения о заминированных объектах в Москве.

3 июня Горбунов рассказал, что его родителям пришло письмо от столичного главка МВД. В нем говорилось о передаче результатов проверки, которую автор паблика якобы просил провести по факту телефонного звонка с его махачкалинского адреса о минировании объектов в Москве. Сам Горбунов утверждал, что ни с какими заявлениями в ведомство не обращался.

В мае уроженец Махачкалы Александр Горбунов подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram.

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