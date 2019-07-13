Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В транспортное управление Кипра поступила информации об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Основанием для беспокойства властей стало анонимное сообщение о заложенном в самолете взрывном устройстве, полученное местной полицией.

Пассажиров, которые уже успели сесть в самолет, и экипаж попросили покинуть воздушное судно. Его проверяют кипрские спецслужбы. Полиция ищет человека, анонимно сообщившего о бомбе.

Люди находятся в аэропорту в ожидании информации об обратном рейсе. На электронном табло аэропорта Пулково прибытие самолета из Ларнаки ожидается в 20:00 часов по местному времени.

Ранее в июле сообщалось, что экстренные службы аэропорта Домодедово были вынуждены проверить сообщения о трех взрывных устройствах в воздушной гавани. Информация о том, что аэропорт заминирован, поступила через социальные сети. В поступившем сообщении говорилось о трех взрывных устройствах. Два якобы находились в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно — в зоне вылета Домодедово.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



