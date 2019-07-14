Британия раскрыла «слившего» тайные дипломатические переписки человека

Полиция Великобритании установила личность человека, предположительно, имевшего отношение к утечке дипломатических телеграмм бывшего посла в США, в которых содержались оскорбления президента этой страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Sunday Times.

«Они предполагают, что знают, кто совершил утечку. Теперь дело за тем, чтобы выстроить дело для суда. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам», — сказал источник агентства. Неназванный виновник, по версии издания, связан с Партией Brexit, которую основал политик Найджел Фараж. Кроме того, в скандал, предположительно, втянут председатель партии Brexit Ричард Тайс, состоявший в отношениях с журналисткой, которая опубликовала материалы в СМИ.

Отмечается, что расследование, помимо полиции, ведут британская разведка MI-6 и министерство иностранных дел.

7 июля стало известно, что посол Британии в США Ким Дэррок считает американского президента Дональда Трампа некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок — об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал.

В них Дэррок называл администрацию Трампа «неработоспособной, непредсказуемой и беспомощной в вопросах дипломатии», а также рекомендовал коллегам «просто, даже тупо» обозначать свою позицию в переговорах с главой США и побольше хвалить его.

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