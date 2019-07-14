На Украине назвали последствия внешнего управления из США

Украина находится под сильным внешним управлением США с 2014 года. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, действия американских властей мешают проявлению реальной украинской политики, влияют на суверенитет и независимость страны. «Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно», — подчеркнул Медведчук.

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О том, что США манипулируют Украиной и при новой власти, депутат говорил еще в начале июня. Он рассказывал, что управление Киевом извне происходило весь срок правления бывшего президента Петра Порошенко. Ситуация сохраняется и при нынешнем главе государства Владимире Зеленском, отмечал Медведчук.

В конце мая депутат объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента и находится в оппозиции. В частности, Медведчука не устраивают принятые Зеленским решения по Донбассу. Также он не согласен с позицией нового лидера, который заявил, что у России и Украины из общего осталась только граница.

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