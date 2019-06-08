На Украине рассказали о внешнем управлении из США

Внешнее управление Украиной из США продолжается и при новом президенте Владимире Зеленском. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По мнению политика, Киевом управляет «коллективный Запад» во главе с Вашингтоном. «Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления [бывшего президента Украины Петра] Порошенко», — написал он и добавил, что это продолжается и при новом главе страны.

В конце мая Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента и находится в оппозиции.

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В частности, политика не устраивают принятые Зеленским решения по Донбассу, также он не согласен с позицией нового главы государства, который заявил, что у России и Украины из общего осталась только граница.

Медведчук — украинский политик, глава администрации президента Украины (2002-2005). Лидер общественного движения «Украинский выбор», которое в 2013 году выступало за вступление Украины в Таможенный союз. После начала военного конфликта в Донбассе выступал представителем Киева в гуманитарной группе минского процесса.

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